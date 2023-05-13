13 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar: Kasetçilere milletimin hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum
İstanbul'daki son durağı olan Beyoğlu'na gelen Başkan Erdoğan, baba ocağı Kasımpaşa'da kendisini dinlemeye gelenlerin sayısının 45 bin olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan, “Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez. Masanın ortaklarından biri oradan kalktıklarında 3 gün boyunca neler dendiğini hatırlayın, bu ortağı tekrar masaya oturduklarında nasıl pişkince davrandıklarını hatırlayın. Neler söylediler, hakaret ettiler, kimleri devreye soktular. Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün montaj kaset kumpasıyla alçaklıkla tavan yaptılar. Artık kabahatlerinin üzerini örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz. Biz siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine hep karşı olduk. Bugün de karşıyız, kasetçilere milletimin hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.” dedi.