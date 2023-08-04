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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2023 14:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruya; "Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" dedi.
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