10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a 3. tünel müjdesi

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a 3. tünel müjdesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2023 17:28
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbullulara 3. tünel müjdesini vererek "Büyük İstanbul Tüp Tünelini hayata geçiriyoruz. Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız" dedi.
Bahçeli’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler
Bahçeli'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’a 3. tünel müjdesi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a 3. tünel müjdesi
Kütüphanesiz okul kalmayacak!
Kütüphanesiz okul kalmayacak!
Kılıçdaroğlu’na tepki: Ancak Kandil’e bahar getirir
Kılıçdaroğlu’na tepki: Ancak Kandil'e bahar getirir
HDP’li Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması
HDP’li Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması
Türkiye ile somut kazanımlar elde edeceğiz
"Türkiye ile somut kazanımlar elde edeceğiz"
Moskova’da kritik 4’lü zirve!
Moskova'da kritik 4'lü zirve!
Yurt dışı oylar nasıl sayılıyor?
Yurt dışı oylar nasıl sayılıyor?
Kimse milletin iradesine zincir vuramaz
"Kimse milletin iradesine zincir vuramaz"
Bahçeli 2 ilde miting yapacak
Bahçeli 2 ilde miting yapacak
Dün neyse bugün de aynı...
Dün neyse bugün de aynı...
İP’li Sunat’tan işçilere seçim tehdidi
İP'li Sunat'tan işçilere seçim tehdidi
Daha Fazla Video Göster