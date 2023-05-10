10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'a 3. tünel müjdesi
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbullulara 3. tünel müjdesini vererek "Büyük İstanbul Tüp Tünelini hayata geçiriyoruz. Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız" dedi.