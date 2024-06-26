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Başkan Erdoğan’dan İsrail’e Lübnan tepkisi! "Zalimler karşısında düğme iliklemeyiz" mesajı| "Türkiye kardeş Lübnan halkının yanındadır"

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 18:35
İsrail'in saldırganlığı Ortadoğu’da farklı ülkelere sıçrıyor. O ülkelerin başında ise Lübnan geliyor. Lübnan Hizbullah’ı ve İsrail ordusu arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. İsrail savaş gemileri de Lübnan açıklarında. A Haber ekibi, Lübnan İsrail sınırında son gelişmeleri aktardı.
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