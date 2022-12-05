Başkan Erdoğan’dan İnsan Kaynakları Forumu’na mesaj: Son 20 yılda çok ciddi mesafe kat ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na yazılı bir mesaj gönderdi. Türkiye'nin son 20 yılda ciddi mesafe kat ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı bir iklimi hakim kıldık" dedi.

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