Başkan Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adaletin pusulası insandır. Tüm reformları milletimiz buna layık olduğu için yaptık. Her maddenin hayata geçmesi için kararlı adımlar atacağız. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu millet daha nice zaferlere imza atacaktır." dedi.