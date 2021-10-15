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Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.10.2021 16:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Darbe ve dikta dönemlerinde imam hatipler de hedefe özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır. CHP zihniyeti milletle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür." dedi. Başkan Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" ifadelerini kullandı
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