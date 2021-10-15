15 Ekim 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Darbe ve dikta dönemlerinde imam hatipler de hedefe özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır. CHP zihniyeti milletle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür." dedi. Başkan Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" ifadelerini kullandı