Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul edecek. Başkan Erdoğan'ın "Yeni anayasa için harekete geçebiliriz" sözlerinden sonra siyasetin bir numaralı gündem maddesi bu konu oldu. Erdoğan'ın 'Yeni Anayasa' çıkışına MHP Lideri Devlet Bahçeli'den destek gelmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi. İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİNİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yeni anayasanın sinyallerini verip "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN DESTEK GELDİ

Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti. Bahçeli, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" demişti.

İŞTE MASADAKİ DİĞER KONULAR

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.