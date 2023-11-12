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Başkan Erdoğan'dan İİT zirvesinin ardından videolu paylaşım: Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir

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Giriş: 12.11.2023 00:03
Güncelleme:12.11.2023 00:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında kritik mesajlar verdi. Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanımayacağını her fırsatta dile getiren Başkan Erdoğan, tüm dünyanın dikkatini çeken zirvenin ardından, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımı, “Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.” başlığı ile yayınlandı.
Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"
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