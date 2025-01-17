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Başkan Erdoğan’dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek

Başkan Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek

Mehmet Karataş
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Giriş: 17.01.2025 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihale yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP'ye tepki gösterdi. Hukukun işleyeceğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Hiç kimse hukuku çiğneyemez. Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz." dedi. Erdoğan "Çoğu gitti azı kaldı" diyerek yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüşün hissedileceğini dile getirdi.
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