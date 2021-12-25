Başkan Erdoğan'dan İBB'ye pankart tepkisi: Vah zavallı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, 'İstanbul'dan gelirken büyükşehir belediyesi bir pankart asmış. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yurtları var' diye. Vah zavallı. Bizim şu anda KYK olarak açtığımız yurt sayılarını ben unuttum.' dedi.