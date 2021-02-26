Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan’dan Hocalı katliamı ve Ermenistan’daki darbe girişimi ile ilgili açıklama da yaptı. Başkan Erdoğan, "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'dan Hocalı katliamı ve Ermenistan'daki darbe girişimi ile ilgili açıklama da yaptı.

Başkan Erdoğan, "Hocalı katliamı Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Yüzlerce binlerce insanın orada katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu Ermenistan'ın yapısının ne olduğunu ortaya koyması bakımından da çok çok önemlidir." dedi.

ERMENİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Başkan Erdoğan, "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bunu Ermenistan halkı yapar. Paşinyan'ın akıbeti belli olmuştur." ifadelerini kullandı.