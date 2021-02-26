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Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

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Giriş: 26.02.2021 12:10
Güncelleme:26.02.2021 12:18
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı katliamının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıl dönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.
Tek millet, iki devletiz...

Türkiye olarak, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?
Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti.

Silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.

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