Başkan Erdoğan’dan Helal Fuarı ve Zirvesi’ne mesaj

8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar ve zirvenin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Helal belgeli ürün ve hizmetler, temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle gerek Müslümanlar, gerekse diğer inançlara mensup insanlar tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir. Devasa bir büyüklüğe ulaşan bu sektörde hem tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere güvenilir bir şekilde erişimini sağlamamız hem de bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor" dedi.