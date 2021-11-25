25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Helal Fuarı ve Zirvesi'ne mesaj

Başkan Erdoğan'dan Helal Fuarı ve Zirvesi'ne mesaj

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 13:57
8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı ve 7. Dünya Helal Zirvesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar ve zirvenin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Helal belgeli ürün ve hizmetler, temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle gerek Müslümanlar, gerekse diğer inançlara mensup insanlar tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir. Devasa bir büyüklüğe ulaşan bu sektörde hem tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere güvenilir bir şekilde erişimini sağlamamız hem de bu ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor" dedi.
İstanbul Eğitim Zirvesi
İstanbul Eğitim Zirvesi
Başkan Erdoğan’dan Helal Fuarı ve Zirvesi’ne mesaj
Başkan Erdoğan'dan Helal Fuarı ve Zirvesi'ne mesaj
Türkiye’nin önü neden kesilmek isteniyor?
Türkiye'nin önü neden kesilmek isteniyor?
Unla ilgili spekülasyonlar neden yapılıyor?
Unla ilgili spekülasyonlar neden yapılıyor?
Yine kaos çağrısı yine sosyal medya
Yine kaos çağrısı yine sosyal medya
Gara ve Kandil’e nokta operasyonu
Gara ve Kandil'e nokta operasyonu
Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs böyle yakalandı
Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs böyle yakalandı
Muhalefete erken seçim tepkisi!
Muhalefete erken seçim tepkisi!
TURKOVAC müjdesi! Bakan Koca duyurdu
TURKOVAC müjdesi! Bakan Koca duyurdu
Devlet İzmir’i yeniden ayağa kaldırdı!
Devlet İzmir'i yeniden ayağa kaldırdı!
Eren Kış-8 Operasyonu başladı
Eren Kış-8 Operasyonu başladı
Merkez bankaları arasında imzalar atıldı
Merkez bankaları arasında imzalar atıldı
Daha Fazla Video Göster