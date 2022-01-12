12 Ocak 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan HDP’li Semra Güzel için talimat: Hızlıca çözün! Ne gerekiyorsa yapın
PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan HDP’li Semra Güzel için Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, “Hızlıca çözün” talimatı verdi. Karma Komisyon’un bu hafta toplanarak süreci hızlandırması bekleniyor. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.