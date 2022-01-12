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Başkan Erdoğan'dan HDP’li Semra Güzel için talimat: Hızlıca çözün! Ne gerekiyorsa yapın

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 09:53
PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan HDP’li Semra Güzel için Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, “Hızlıca çözün” talimatı verdi. Karma Komisyon’un bu hafta toplanarak süreci hızlandırması bekleniyor. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan’dan HDP’li Güzel için talimat
Başkan Erdoğan'dan HDP’li Güzel için talimat
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