13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Hamdi Kılıç için taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 12:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar konuşma metinlerini hazırlayan başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, " Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül’de!
Şaibeli kurultay davası 15 Eylül'de!
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
Yeni Togg modeli Başkan Erdoğan’a teslim edildi
İzmir’deki saldırıda 7 kişi tutuklandı!
İzmir'deki saldırıda 7 kişi tutuklandı!
CHP’de kritik pazartesi!
CHP'de kritik pazartesi!
Resul Emrah Şahan, ikinci kez tutuklandı
Resul Emrah Şahan, ikinci kez tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! 72 ev ve iş yerinde arama kararı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Balçova’daki saldırıda oğul ve baba tutuklandı
Balçova’daki saldırıda oğul ve baba tutuklandı
20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük
"20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük"
Daha Fazla Video Göster