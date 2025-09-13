Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar konuşma metinlerini hazırlayan başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, " Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN