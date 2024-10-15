15 Ekim 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Betül'ün ailesine taziye ziyareti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi 27 yaşındaki Betül Önderoğlu'nun Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren ziyarette duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.