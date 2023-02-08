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Başkan Erdoğan'dan Hatay'da flaş açıklamalar: 10 vilayetimizde enkaz kaldırma ve konut yapımını hızlandıracağız

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Giriş: 08.02.2023 19:46
Güncelleme:08.02.2023 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Başkan Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Erdoğan incelemelerin ardından bölgede açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında 1 yıl içerisinde 10 şehri de yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını söylerken; Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellerin de depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca depremden etkilenen her aileye 10'ar bin TL nakdi yardım yapılacağını söyledi. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ardından Hatay’a geçerek burada da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi ve "Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz." dedi. Diğer yandan deprem üzerinden siyaset yürüten odaklara çok sert sözlerle yüklenerek, "Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız." şeklinde konuştu.
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