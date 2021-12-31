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Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 31.12.2021 15:46
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyamda iki kalem var ki, beni çok etkilemiştir. Birincisi Üstat Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya." dedi.
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