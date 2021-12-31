31 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyamda iki kalem var ki, beni çok etkilemiştir. Birincisi Üstat Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya." dedi.