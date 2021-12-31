Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyamda iki kalem var ki, beni çok etkilemiştir. Birincisi Üstat Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN