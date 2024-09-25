25 Eylül 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan hamas'a destek: Terör örgütü olarak bakmıyorum
Başkan Erdoğan Amerikan N-B-C News Kanalı’na da özel bir röportaj verdi. "Hamas, ülkesini topraklarını savunan bir direniş örgütüdür" cümlesini kurdu. Ukrayna'nın NATO üyeliği için de "diğer üye ülkelerin tavrına bakacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın diplomasi trafiği gün boyu devam etti.