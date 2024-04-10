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Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri İsmail Haniyye'ye basşağlığı telefonu! Katil İsrail Haniyye'nin ailesini hedef aldı

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Giriş: 10.04.2024 21:37
Katil İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniyye'nin ailesini hedef alan saldırısı sonrası Türkiye'den peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Başkan Erdoğan, Haniyye'yi bizzat arayarak taziye mesajlarını iletirken, o ana ilişkin görüntüler de geldi.
Erdoğan’dan Haniyye’ye basşağlığı telefonu
Erdoğan'dan Haniyye'ye basşağlığı telefonu
Başkan Erdoğan’dan Hamas lideri Haniyye’ye başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri Haniyye'ye başsağlığı mesajı
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