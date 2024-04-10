10 Nisan 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri İsmail Haniyye'ye basşağlığı telefonu! Katil İsrail Haniyye'nin ailesini hedef aldı
Katil İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniyye'nin ailesini hedef alan saldırısı sonrası Türkiye'den peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Başkan Erdoğan, Haniyye'yi bizzat arayarak taziye mesajlarını iletirken, o ana ilişkin görüntüler de geldi.