Başkan Erdoğan'dan halka mutlak uyarı: Yarın herkes sandığa gitmeli

Başkan Erdoğan İstanbul Beykoz'da kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "28 Mayıs'ta dalga dalga yükselecek sadanın müjdesini görüyorum. Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Milleti kutuplaştırmaya çalışanlarının oyuna gelmeyeceğiz. Provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz." dedi.