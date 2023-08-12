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Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj!

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Giriş: 12.08.2023 19:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.
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