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19.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Gezi terörü paylaşımı! ''Alçak bir saldırıdır''

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden Gezi terörüyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, ''Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.'' ifadelerini kullandı.

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