03 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde | Liseler arası proje yarışması! Ödül töreninde renkli anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz" diyerek terörle mücadeledeki kararlığı yineledi. CHP'ye "Boraltan" hatırlatması yapan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in uzay çalışmalarına ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mesajların ardından sıra ödül törenine geldi. Yarışmanın birincileri ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan, gençlere bir de müjde verdi.