Başkan Erdoğan'dan "Geleceğin nişanesi" vurgusu: Ortak Türk alfabesi tarihi bir adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölgedeki katliamlarına değinen Başkan Erdoğan, "Kan ve gözyaşını yaymak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Ortak Türk alfabesinin "Geleceğinin nişanesi" olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Mutabakata varılması tarihi bir adım" dedi..

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