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Başkan Erdoğan'dan Gazzeli masum çocuklar için dünyaya çağrı: Kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır ortaya koyun.

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.06.2024 16:44
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar....
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