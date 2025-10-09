Başkan Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkesle ilgili ilk açıklama: Trump, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum!

Gazze'de varılan ateşkes kararının ardından Başkan Erdoğan ateşkesle ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında ateşkesten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederken; "Anlaşmanın yakın takipçisi olacağız." dedi. Öte yandan Erdoğan bağımsız Filistin devleti kurulana dek mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

