09 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkesle ilgili ilk açıklama: Trump, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum!
Gazze'de varılan ateşkes kararının ardından Başkan Erdoğan ateşkesle ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında ateşkesten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederken; "Anlaşmanın yakın takipçisi olacağız." dedi. Öte yandan Erdoğan bağımsız Filistin devleti kurulana dek mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.