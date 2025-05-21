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Başkan Erdoğan’dan Gazze tepkisi: Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor

Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: "Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 20:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’ne katıldı. Zirvede İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, “Gazze’de ise sivil halk adeta cehennemi yaşıyor” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı “torun” sohbeti ise samimi ve gülümseten anlara sahne oldu.
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Başkan Erdoğan’dan Gazze tepkisi: Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor
Başkan Erdoğan’dan Gazze tepkisi: Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: "Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor"
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