21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: "Sivil halk adeta cehennemi yaşıyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’ne katıldı. Zirvede İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, “Gazze’de ise sivil halk adeta cehennemi yaşıyor” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı “torun” sohbeti ise samimi ve gülümseten anlara sahne oldu.