06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail 212 gazeteciyi şehit etti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: İsrail 212 gazeteciyi şehit etti!

Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: İsrail 212 gazeteciyi şehit etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 20:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Anadolu Medya Ödüller Programında konuştu. İsrail'in Gazze’deki katliamlarını ele alan Başkan Erdoğan, Gazze'nin sesi olan 212 basın mensubunun İsrail tarafından katledildiğini dile getirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, vatandaşı provoke eden sokak röportajlarına da tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: İsrail 212 gazeteciyi şehit etti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Dünya basını: Trump Erdoğan ile çalışma niyetinde!
Dünya basını: Trump Erdoğan ile çalışma niyetinde!
Özel: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
Özel: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
12 yaşındaki öğrenciden gönülleri fetheden ezan
12 yaşındaki öğrenciden gönülleri fetheden ezan
Ben Kıbrıslı Rumum çıkışı ada gündemini sarstı!
“Ben Kıbrıslı Rumum” çıkışı ada gündemini sarstı!
9 Ocak’tan sonra ilk yüz yüze görüşme!
9 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşme!
Özel’e saldıran zanlı savcılık ifadesinde ne dedi?
Özel'e saldıran zanlı savcılık ifadesinde ne dedi?
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor!
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor!
Yeni ABD büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da!
Yeni ABD büyükelçisi Tom Barrack Ankara'da!
Litrelercesi böyle ele geçirildi
Litrelercesi böyle ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster