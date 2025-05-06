Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: İsrail 212 gazeteciyi şehit etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Anadolu Medya Ödüller Programında konuştu. İsrail'in Gazze’deki katliamlarını ele alan Başkan Erdoğan, Gazze'nin sesi olan 212 basın mensubunun İsrail tarafından katledildiğini dile getirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, vatandaşı provoke eden sokak röportajlarına da tepki gösterdi.

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