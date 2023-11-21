21 Kasım 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
Gazze için diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ın yeni durağı Cezayir. Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Cezayir'e gelirken, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.