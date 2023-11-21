Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir

Son dakika haberi | Gazze için diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ın yeni durağı Cezayir olacak. Erdoğan, resmi ziyarette bulunacağı Cezayir'e gitmek için yola çıkarken; ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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