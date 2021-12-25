Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var diye pankart asmışlar" diyen Başkan Erdoğan, "Vah zavallılar. Bizim şu anda KYK olarak açtığımız yurt sayılarını ben unuttum." diyerek İBB'ye sert çıktı. Pitbull dehşetini yaşayan Asiye ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın." çağrısında bulundu. Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik." dedi.