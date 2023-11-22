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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde tarihi mesaj: İşgalci İsrail hesap vermeli

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Giriş: 22.11.2023 16:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi yöntemle katılarak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğinin bir kez daha altını çizerken "Hesap vermeliler" dedi. Erdoğan, bölgede iki devletli çözüm vurgusu da yaparak "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin kurulmalı" ifadelerini kullandı.
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