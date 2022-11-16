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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde provokatif soruya sert tepki! Farklı bir ırkçılığın içindesiniz

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2022 09:18
Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bir gazetecinin provokasyonuna geçit vermedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye politikası üzerinden sözde Kürt sorunu olduğunu ifade eden gazeteciye "Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Kürtlerle ilgili her hangi bir sorunumuz yok" dedi. Taksim'deki terör saldırısına da değinen Başkan Erdoğan, "Destek verenler dökülen her kana ortaktır." şeklinde konuştu.
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