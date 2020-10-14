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Başkan Erdoğan'dan flaş AYM açıklaması: Siyasete soyunsun

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Giriş: 14.10.2020 13:55
Güncelleme:14.10.2020 14:01
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tartışmalara neden olan 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtladı. Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. Özür yeterli mi, onu başkan ve üyeleri değerlendirecek. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini onlar yaparlar. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tartışmalara neden olan 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Bireysel bir tweet olarak değerlendirme doğru olmaz. "Çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor" ifadesi ile zaten bütünü ifade eden, kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu.

KEŞKE YAPMAMIŞ OLSAYDI
Çok talihsiz bir açıklama. Keşke açıklamayı yapmamış olsaydı. Bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi.

ÇOK ARZU EDİYORSAN SİYASETE GİRERSİN
AYM üyesinin böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması, siyasete soyunması, çok arzu ediyorsan siyasete girersin. Bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansına sahip olursun.

AYM ÜYESİ YILDIRIM'IN ÖZRÜ: AYM GEREĞİNİ YAPMALI
Bunu AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini onlar yaparlar.

YEREL MAHKEMENİN BERBEROĞLU KARARI
Yasanın kendi içinde sürdürdüğü süreçtir.

NE OLMUŞTU
AYM üyesi Engin Yıldırım yaptığı bir paylaşımda AYM binasının fotoğrafını ve üzerinde 'IŞIKLAR YANIYOR' notunu paylaşmıştı.

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