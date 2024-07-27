Başkan Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanına tepki: Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sert tepki gösterdi. Abbas'ı Meclis'e davet ettiklerini belirten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanının bu davete karşılık vermediğini söyledi. Başkan Erdoğan davete icabet edilmemesine ilişkin "Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli." ifadeleriyle tepki gösterdi. ABD Kongresi'nde katil Netanyahu'nun alkışlanmasına da tepki gösteren Erdoğan, "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, elleri şişinceye kadar alkışlamak ABD için akıl tutulmasıdır." dedi.

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