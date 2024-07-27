27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanına tepki: Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli

Başkan Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanına tepki: Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2024 21:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sert tepki gösterdi. Abbas'ı Meclis'e davet ettiklerini belirten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanının bu davete karşılık vermediğini söyledi. Başkan Erdoğan davete icabet edilmemesine ilişkin "Mahmut Abbas Türkiye'den özür dilemeli." ifadeleriyle tepki gösterdi. ABD Kongresi'nde katil Netanyahu'nun alkışlanmasına da tepki gösteren Erdoğan, "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, elleri şişinceye kadar alkışlamak ABD için akıl tutulmasıdır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanına tepki!
Başkan Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanına tepki!
Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi!
Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi!
Fidan görevlerini tebliğ etti! Büyüelçilerde değişiklik
Fidan görevlerini tebliğ etti! Büyüelçilerde değişiklik
Müze ve ören yerlerine turist akını!
Müze ve ören yerlerine turist akını!
CHP kafayı Diyanet’e taktı
CHP kafayı Diyanet’e taktı
Ankara’da kritik kabul! İşte detaylar...
Ankara'da kritik kabul! İşte detaylar...
Yunanistan’ın acımasızlığı! Türkiye imdatlarına yetişti
Yunanistan'ın acımasızlığı! Türkiye imdatlarına yetişti
CHP borcun üstüne yatmak istiyor
"CHP borcun üstüne yatmak istiyor"
TBMM gündeminde neler var?
TBMM gündeminde neler var?
Ege’de yaşanan krizin perde arkasında neler yaşandı?
Ege'de yaşanan krizin perde arkasında neler yaşandı?
Başkan Erdoğan baba ocağında!
Başkan Erdoğan baba ocağında!
Belediyelerin prim borçları için iki aşamalı plan!
Belediyelerin prim borçları için iki aşamalı plan!
Daha Fazla Video Göster