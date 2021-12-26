Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması: Bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının başında İstanbul'a hizmet etmenin önemine değinirken "İstanbul'a kazandırdığımız her yeni medeniyet sembolü bizim için çok ama çok önemlidir." ifadelerini kullandı. "Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, davamızdır. " diyen erdoğan pitbull köpeklerinin saldırdığı minik Asiye'nin son durumuyla ilgili de konuştu.