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Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2022 19:20
Başkan Erdoğan, avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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