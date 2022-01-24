24 Ocak 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan, avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.