Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Enflasyonu düşüreceğiz fahiş fiyatı durduracağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Yatırımcılarımız üretimi artırmak için makina bulmakta zorlanıyor. Enflasyonu düşüreceğiz fahiş fiyatı durduracağız." dedi. Erdoğan şeker pancarı alım fiyatının bu yıl ton başına 420 TL olduğunu duyurdu.

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