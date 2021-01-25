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Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da mesaj: Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı
Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Açılışı'nı gerçekleştirdi.
"BURANIN SESİNİ DÜNYA DUYMALI"
Merkezin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.
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