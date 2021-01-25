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Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da mesaj: Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı

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Giriş: 25.01.2021 19:22
Güncelleme:25.01.2021 19:27
Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Açılışı'nı gerçekleştirdi.

"BURANIN SESİNİ DÜNYA DUYMALI"

Merkezin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti İl Kongrelerinde önemli açıklamalar! CHPye çok sert çıktı: Tek adamcağız siyaseti işliyor SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İL KONGRELERİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! CHP'YE ÇOK SERT ÇIKTI: TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR
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