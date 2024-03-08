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Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarını aşağılayan sözlerine tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 16:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kadınların, şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir." dedi. İmamoğlu'nun ev kadınlarını aşağılayan sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Bazı kibirli siyasetçilerin ev hanımlarını aşağılamasına gıklarını çıkarmazlar." ifadelerini kullandı.
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