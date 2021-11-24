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Başkan Erdoğan'dan ekonomi vurgusu: Dünyada enflasyonu tetikledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2021 11:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Salgını her alanda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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