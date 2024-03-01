01 Mart 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: "Gazze'deki savaş değil soykırım girişimi"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına bir kez daha vurgu yapan Başkan Erdoğan, "On binlerce insanın hayatını kurtaracak tarihi bir fırsat heba edildi. Uluslaralarası düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan barbarlığı hepimiz şahitlik ettik. Ailesiyle güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vurulan ve tüm ailesini kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb'in trajik hikâyesi, aslında Gazze’de öldürülen 15 bine yakın masum çocuğun da hikâyesidir. 30 binden fazla Gazzeli şehit edildi. Burada bir hususu açık ve net ifade etmek isterim. Burada milyarlarca insanın hukuka dair inancı da yok edildi. Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırımdır." ifadelerini kullandı.