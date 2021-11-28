Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi. Başkan Erdoğan, "Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum." dedi.