Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Mülteciler Günü için açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yaşanan mülteci krizinin çözümü, hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır" ifadelerine yer verdi.