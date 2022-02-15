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Başkan Erdoğan'dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2022 15:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıllık aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında kritik alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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