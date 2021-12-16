16 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması: En kısa sürede son vermekte kararlıyız
Başkan Erdoğan, ''Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz.'' dedi.