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Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi! Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjde ne? Ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 25.12.2022 09:51
Başkan Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdeler paylaşacağını söyledi. Peki bu müjleler neler? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.
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