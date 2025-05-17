17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi! 75 milyar metreküplük gaz keşfi
Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi! 75 milyar metreküplük gaz keşfi

Başkan Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi! 75 milyar metreküplük gaz keşfi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 21:59
Başkan Erdoğan, sevindiren açıklamayı İstanbul’daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptı. Ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu vurguladı, “Konutlarımızın ihtiyacını üç buçuk yıl boyunca tek başına karşılayacağız” dedi. Arnavutluk ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın öncelikli gündeminde ise “Terörsüz Türkiye ve kalıcı barış süreci” vardı. Söz, silahların teslimiyle ilgili kritik sürece geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi! 75 milyar metreküplük gaz keşfi
Gaz borusuna müdahale izleri!
Gaz borusuna müdahale izleri!
Devlet Bahçeli’den yeni mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir!
Devlet Bahçeli'den yeni mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir!
75 milyar metreküplük gaz keşfi
75 milyar metreküplük gaz keşfi
İtirafçı Yıldız: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı!
İtirafçı Yıldız: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
ANALİZ| Türkiye’de Erdoğan ile barışa giden yol!
ANALİZ| Türkiye'de Erdoğan ile barışa giden yol!
Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!
Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!
Başkan Erdoğan’dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti
Başkan Erdoğan'dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti
Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!
Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!
Karadeniz’de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi!
Karadeniz'de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi!
13 kişi hakkında 1998’er yıl hapis talebi!
13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis talebi!
Yeni müjdelerin habercisi!
Yeni müjdelerin habercisi!
Daha Fazla Video Göster