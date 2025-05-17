Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi! 75 milyar metreküplük gaz keşfi

Başkan Erdoğan, sevindiren açıklamayı İstanbul’daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptı. Ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu vurguladı, “Konutlarımızın ihtiyacını üç buçuk yıl boyunca tek başına karşılayacağız” dedi. Arnavutluk ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın öncelikli gündeminde ise “Terörsüz Türkiye ve kalıcı barış süreci” vardı. Söz, silahların teslimiyle ilgili kritik sürece geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN